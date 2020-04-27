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      VR + AR: какое будущее культурных и креативных индустрий

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      Технологии идут на помощь искусству
      Технологии идут на помощь искусству / Фото Diez

      Культурное пространство очень насыщено разнообразным контентом и возможностями. Значительная часть аудитории – это скучающие пользователи, которые пытаются выбрать из огромного количества информации и мероприятий, то что им интересно, актуально и не будет перегружать.

      Как заинтересовать аудиторию пойти в музей, театр или библиотеку сегодня? Здесь на помощь могут прийти современные технологии, например, виртуальная и дополненная реальность.

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      Для начала разберем, что это за технологии

      Виртуальная реальность (virtual reality, VR) дает возможность погрузить зрителя в определенную тему и воспринимать информацию с помощью органов чувств – зрение, слух и осязание. Такое пространство можно сделать с помощью компьютерной графики, специальных очков и гарнитуры.

      Дополненная реальность (augmented reality, AR) позволяет получать информацию новыми способами с помощью мобильных телефонов, планшетов или любых других гаджетов.

      Их главная цель в рамках культурных и креативных индустриях – максимально погрузить зрителя в контекст материала и сделать его опыт действительно уникальным.

      Как можно использовать VR и AR в различных секторах культурных и креативных индустрий?

      Культурное наследие

      Римский театр (или Театр в Араузиони) является одним из древнеримских театров, который лучше всего сохранился до наших дней и занесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Он находится в городе Оранж (Франция). В мае 2018 года они разработали специальный VR-фильм, который позволяет зрителю сделать несколько шагов назад и посмотреть, как создавался этот памятник архитектуры. Его демонстрируют в специально оснащенной комнате при музее.

      Виртуальная экскурсия по Театру Орнж: смотрите видео

      Литературный сектор

      В 2019 году команда BBC VR Hub отправилась в тур по Великобритании, в рамках которого посетила более 160 библиотек. Посетителям были доступны три истории: Berlin Blitz, Congo VR 1943 года, а также Doctor Who: The Runaway. Таким образом, они привлекли детей и подростков посещать библиотеки.

      Сценический и перформативный сектор

      Одной из первых, кто начал использовать VR-технологии в театре и спектаклях, стала театральная компания The Royal Shakespeare, партнером которой выступил Intel.

      В 2017 году они интегрировали эту технологию в спектакле "Буря" Уильяма Шекспира. Постановщик Грегори Доран хотел ее сделать как полноценный визуальный эксперимент. Над спектаклем работали более двух лет, чтобы создать максимально реальных персонажей на сцене с помощью виртуальной реальности.

      Шекспир "Буря": трейлер спектакля

      Кроме того, технологии в данном секторе используются не только во время спектакля, чтобы погрузить зрителя в нужную атмосферу. Например, Уэльская Национальная Опера сделала диджитал-выставку к своему спектаклю "Приключения маленькой лисички" (The Cunning Little Vixen). Это туннель, где можно встретить персонажей спектакля и оживить их с помощью гаджетов.

      "Приключения маленькой лисички": диджитал-выставка

      A Vixen's Tale from Arcade on Vimeo.

      Визуальное искусство

      Самое известное произведение Эдварда Мунка "Крик" теперь можно ощутить и прожить. Независимое творческое объединение аудиовизуальных художников Cineteve и компания ARTE France, разработали VR приложение The Scream. С его помощью можно погрузиться в картины и почувствовать ее интерпретацию с точки зрения авторов Сандры Паугам (Sandra Paugam) и Шарля Аятса (Charles Ayats).

      Мунк "Крик": погружение в картину – видео

      The Scream VR / Le Cri VR (2019) - Trailer from UniFrance on Vimeo.

      KIKK Festival – это европейский фестиваль, который с 2011 года ежегодно проводится в городе Намюр, Бельгия. Это дискуссионная площадка для лучших европейских дизайнеров. В 2018 году они разработали для фестиваля специальное мобильное приложение с функцией AR для того, чтобы раскрыть художественные произведения, скрытые в дополненной реальности.

      Фестиваль KIKK – выставка дополненной реальности: смотрите видео

      KIKK Festival 2018 - Augmented Reality Exhibit from KIKK Festival on Vimeo.

      Где найти финансирование?

      Понятно, что для того, чтобы разработать и внедрить такие технологии необходимо иметь достаточное финансирование и сильных партнеров в ИТ-сфере. Именно для этого, грантовая программа ЕС "Креативная Европа" инициировала конкурс "Сочетание культуры и аудиовизуального контента через цифровые технологии". При его поддержке, представители ККИ имеют возможность получить от 300 тыс. евро на реализацию проектов на стыке культуры и цифровых технологий. Дедлайн конкурса: 14 мая 2020 года. Подробнее с конкурсом можно ознакомиться на сайте Украинского бюро программы.

      Автор: Татьяна Ершова, коммуникационная менеджер Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа"

      Теги: Новости Техно Новости Украины Новости LifeStyle Публикации Статьи Информационные технологии
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