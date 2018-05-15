ВР провалила голосование за назначение внеочередных местных выборов

В Верховной Раде не хватило голосов во время рейтингового голосования для назначения отдельных внеочередных местных выборов.

Об этом сообщает Укринформ.

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Только 148 депутатов проголосовали "за" назначение внеочередных местных выборов.

К сожалению, не готов зал к рассмотрению вопросов внеочередных выборов. Мне это странно. Я думаю, что будем искать голоса,

– отметил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Предварительно во время Согласительного совета Парубий призвал парламент 15 мая проголосовать за отобранные профильным комитетом 48 позиций, которые, по его мнению, довольно неконфликтные, а потому решение по ним можно вынести еще на утреннем пленарном заседании.