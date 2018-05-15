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ВР провалила голосование за назначение внеочередных местных выборов

128 Читати новину українською
Верховная Рада
Верховная Рада / Фото из открытых источников

В Верховной Раде не хватило голосов во время рейтингового голосования для назначения отдельных внеочередных местных выборов.

Об этом сообщает Укринформ.

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Только 148 депутатов проголосовали "за" назначение внеочередных местных выборов.

К сожалению, не готов зал к рассмотрению вопросов внеочередных выборов. Мне это странно. Я думаю, что будем искать голоса,
– отметил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Предварительно во время Согласительного совета Парубий призвал парламент 15 мая проголосовать за отобранные профильным комитетом 48 позиций, которые, по его мнению, довольно неконфликтные, а потому решение по ним можно вынести еще на утреннем пленарном заседании.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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