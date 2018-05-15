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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

ВР провалила голосування за призначення позачергових місцевих виборів

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Верховна Рада
Верховна Рада / Фото з відкритих джерел

У Верховній Раді не вистачило голосів під час рейтингового голосування для призначення окремих позачергових місцевих виборів.

Про це повідомля Укрінформ.

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Тільки 148 депутатів проголосували "за" призначення позачергових місцевих виборів. 

На жаль, не готовий зал до розгляду питань позачергових виборів. Мені це дивно. Я думаю, що будемо шукати голоси,
– зазначив Голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Попередньо під час Погоджувальної ради Парубій закликав парламент 15 травня проголосувати за відібрані профільним комітетом 48 позицій, які, на його думку, є доволі неконфліктними, а тому рішення по них можна винести ще на ранковому пленарному засіданні.

 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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