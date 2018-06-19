15:31
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

ВР запретила размещение рекламы на объектах, охраняемых ЮНЕСКО

16 Читати новину українською
София Киевская
София Киевская / Фото из открытых источников

За принятие законопроекта о запрете размещения рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО во втором чтении проголосовали 232 народных депутата при минимально необходимых 226.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Читайте также: Создание Антикоррупционного суда: Порошенко подал в Раду соответствующий законопроект

Согласно закону, размещение рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия может осуществляться с разрешения центрального органа исполнительной власти.

Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны культурного наследия, утверждает требования по размещению рекламы.

Теги: Новости Украины Новости политики ЮНЕСКО Законопроект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук