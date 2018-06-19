ВР запретила размещение рекламы на объектах, охраняемых ЮНЕСКО
За принятие законопроекта о запрете размещения рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО во втором чтении проголосовали 232 народных депутата при минимально необходимых 226.
Об этом сообщает пресс-служба ВР.
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Согласно закону, размещение рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия может осуществляться с разрешения центрального органа исполнительной власти.
Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны культурного наследия, утверждает требования по размещению рекламы.
Источник: 24 Канал
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