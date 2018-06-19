ВР заборонила розміщення реклами на об'єктах, які охороняє ЮНЕСКО
За схвалення законопроекту про заборону розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у другому читанні проголосували 232 народних депутати за мінімально необхідних 226.
Про це повідомляє прес-служба ВР.
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Згідно з законом, розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини може здійснюватись з дозволу центрального органу виконавчої влади.
Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, затверджує вимоги щодо розміщення реклами.
Джерело: 24 Канал
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