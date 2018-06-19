ВР заборонила розміщення реклами на об'єктах, які охороняє ЮНЕСКО

За схвалення законопроекту про заборону розміщення реклами на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у другому читанні проголосували 232 народних депутати за мінімально необхідних 226.

Про це повідомляє прес-служба ВР. Читайте також: Створення Антикорупційного суду: Порошенко подав до Ради відповідний законопроект Згідно з законом, розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини може здійснюватись з дозволу центрального органу виконавчої влади. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, затверджує вимоги щодо розміщення реклами.