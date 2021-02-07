Полностью выздоровел, – врач Байдена рассказал, как чувствует себя президент после травмы ноги
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден полностью оправился от травмы ноги. Об этом сообщил его личный врач Кевин О'Коннор.
Источник:CNN
Глава Белого дома травмировался в ноябре. Тогда он играл с собственной собакой.
Стоит прочитать Отношения Украины и США: сможет ли Зеленский наладить контакт с Байденом
Переломы Байдена зажили
Врач сегодня, 7 февраля, получил очередные рентгеновские снимки ноги президента.
Оба небольших перелома полностью зажили,
– сказал Кевин О'Коннор.
В предыдущем заявлении медик отметил, что здоровье Байдена улучшилось, как ожидалось, и он придерживается строгого режима физической терапии.
В дальнейшем Байдену будут регулярно делать рентгеновские снимки в клинике, где он проходил первоначальное обследование.
Как Байден травмировался: коротко
- Президент США травмировался, когда играл со своей собакой по кличке Мейджор. Компьютерная томография показала трещины в двух костях правой лодыжки.
- Тогда Байден был вынужден носить голеностопный ортез несколько недель.
Поделиться новостью