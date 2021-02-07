Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден полностью оправился от травмы ноги. Об этом сообщил его личный врач Кевин О'Коннор.

Глава Белого дома травмировался в ноябре. Тогда он играл с собственной собакой.

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Переломы Байдена зажили

Врач сегодня, 7 февраля, получил очередные рентгеновские снимки ноги президента.

Оба небольших перелома полностью зажили,

– сказал Кевин О'Коннор.

В предыдущем заявлении медик отметил, что здоровье Байдена улучшилось, как ожидалось, и он придерживается строгого режима физической терапии.

Напомним! Вместе с Джо Байденом в Белый дом переехали двое его любимцев – овчарки Чемп и Мейджор. У четвероногих любимцев Байдена уже есть собственные страницы в соцсетях и десятки тысяч поклонников.



Глава США восстановил многолетнюю традицию иметь в Белом доме домашнего любимца, которая исчезла во время правления Трампа. Он был первым президентом за более 100 лет, у которого не было домашних животных.

В дальнейшем Байдену будут регулярно делать рентгеновские снимки в клинике, где он проходил первоначальное обследование.

Как Байден травмировался: коротко