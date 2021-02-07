Повністю одужав, – лікар Байдена розповів, як почувається президент після травми ноги
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повністю одужав після травми ноги. Про це повідомив його особистий лікар Кевін О’Коннор.
Джерело:CNN
Очільник Білого дому травмувався у листопаді. Тоді він грався з власним собакою.
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Переломи Байдена зажили
Лікар сьогодні, 7 лютого, отримав чергові рентгенівські знімки ноги президента.
Обидва невеликі переломи повністю зажили,
– сказав Кевін О'Коннор.
У попередній заяві медик зазначив, що здоров'я Байдена покращилось, як очікувалося, і він дотримується суворого режиму фізичної терапії.
Надалі Байдену регулярно робитимуть рентгенівські знімки у клініці, де він проходив початкове обстеження.
Як Байден травмувався: коротко
- Президент США травмувався, коли грався зі своїм собакою. Комп'ютерна томографія показала тріщини у двох кістках правої щиколотки.
- Тоді Байден був змушений носити гомілковостопний ортез декілька тижнів.
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