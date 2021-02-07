Очільник Білого дому травмувався у листопаді. Тоді він грався з власним собакою.

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Лікар сьогодні, 7 лютого, отримав чергові рентгенівські знімки ноги президента.

Обидва невеликі переломи повністю зажили,

– сказав Кевін О'Коннор.

У попередній заяві медик зазначив, що здоров'я Байдена покращилось, як очікувалося, і він дотримується суворого режиму фізичної терапії.

Нагадаємо! Разом із Джо Байденом у Білий дім переїхали двоє його улюбленців – вівчарки Чемп та Мейджор. У чотирилапих улюбленців Байдена вже є власні сторінки у соцмережах і десятки тисяч шанувальників.

Очільник США відновив багатолітню традицію мати у Білому домі домашнього улюбленця, яка зникла за правління Трампа. Він був першим президентом за понад 100 років, в якого не було домашніх тварин.