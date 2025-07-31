Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на руководителя Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрея Жолоба.

Смотрите также Военным ВСУ доступны доплаты до 250 000 гривен: кто и как может получить

Медик занял паркоместо ветерана: что известно?

Во Львове ветеран российско-украинской войны Николай Веремейчик получил от ОСМД паркоместо возле жилого комплекса. Однако воспользоваться им он не может, ведь там припарковал свой Range Rover гинеколог Львовской областной клинической больницы Игорь Мальчевский.

Несмотря на просьбу воина, врач отказался убрать автомобиль. По словам местных СМИ, медик заявил, что ему "безразлично" и "посоветовал парковаться в другом месте".

Более того, Мальчевский якобы имеет два собственных паркоместа в том же жилом комплексе, которые сдает в аренду.

ОСМД приняло решение обязать Мальчевского убрать автомобиль до 17 июля. В противном случае дело могут передать в суд с целью принудительной эвакуации авто.

На ситуацию отреагировали в областной больнице. Администрация учреждения публично извинилась ветеранское сообщество и призвала к этим же действиям врача.

Настойчиво советуем Игорю Мальчевскому публично извиниться у защитника и уладить этот конфликт. Люди, которые защищают нас от врага, рискуют здоровьем и жизнью, имеют право на безоговорочное уважение и благодарность,

– говорится в заявлении медучреждения.

Напомним, на Львовщине водителя маршрута "Турка-Львов" уволили за то, что он отказал ветерану в бесплатном проезде.