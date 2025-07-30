Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как женщина собирала и передавала информацию врагу?

Правоохранители смогли разоблачить еще одну агентку ФСБ – 40-летнюю медсестру из Херсона, которая лечила воинов Сил обороны. Работая с пациентами женщина собирала информацию о них во время заполнения медицинских карточек, а затем передавала полученные данные россиянам.

Разоблачить агента удалось с помощью ее антиукраинских высказываний в комментариях под сообщениями.

Кроме этого завербованная ФСБ женщина пыталась под прикрытием узнать информацию от украинских бойцов о локации военных объектов. Предательница распространяла полученную информацию куратору через переписку в мессенджерах, а затем удаляла свои сообщения.

Правоохранители изъяли у женщины телефон,, который использовался для конспиративных контактов.

За содеянное женщину подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное пребывание в тюрьме с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила еще двух агенток ФСБ. Одна из них действовала на Кировоградщине, другая – в Черкасской области. Женщинам также могут присудить пожизненные сроки заключения.

К слову, "кроты" есть и среди военных. Так правоохранители разоблачили в рядах Воздушных Сил ВСУ вражеского агента, который действовал в интересах российской разведки. Им оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. С его помощью противник готовил ракетно-дронные атаки по Украине.