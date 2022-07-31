По словам мужчины, когда оккупанты пришли, были убеждены, что "освобождают" украинцев. Они вели себя как зомби.

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Россияне только и повторяли пропагандистскую чепуху

Люди говорили россиянам, что они уничтожили их дом, отобрали работу, а у многих людей – здоровье и жизнь. Те повторяли пропагандистскую мантру "мы вас освободили от хунты". Говорили чушь. Мол, в украинских школах 6-летних детей учат делать коктейли молотовые.

Они зомби. Это не с кем говорить. Я не могу воспринимать их как людей,

– подчеркнул врач.

Мужчина рассказал, что на каждом этаже больницы стояли по 3 оккупанта. Они были там круглосуточно и верили, что "охраняют". Однако неизвестно, от чего.

оккупанты на блокпостах напоминали разбойников

Кроме того, мужчина напоминает, что российские бойцы на блокпостах напоминали разбойников. Они просили сигареты и еду.

Проверяли захватчики все: телефоны, багажник, бардачок, документы, все вещи. С некоторыми людьми очень жестко обращались. Раздевали и искали синяки от автомата.

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