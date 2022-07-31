За словами чоловіка, коли окупанти прийшли, були переконані, що "звільняють" українців. Вони поводились як зомбі.

До теми Переховував поранених бійців ЗСУ, за що росіяни хотіли розстріляти: історія лікаря з Маріуполя

Росіяни тільки й повторювали пропагандистські нісенітниці

Люди говорили росіянам, що вони знищили їх дім, відібрали роботу, а в багатьох людей – здоров'я і життя. Ті повторювали пропагандистську мантру "ми вас звільнили від хунти". Говорили нісенітниці. Мовляв, в українських школах 6-річних дітей вчать робити коктейлі молотова.

Вони зомбі. Це нема з ким говорити. Я не можу сприймати їх як людей,

– наголосив лікар.

Чоловік розповів, що на кожному поверсі лікарні стояли по 3 окупантів. Вони були там цілодобово й вірили, що "охороняють". Однак невідомо, від чого.

Окупанти на блокпостах нагадували розбійників

Крім того, чоловік пригадує, що російські бійці на блокпостах нагадували розбійників. Вони просили сигарети та їжу.

Перевіряли загарбники все: телефони, багажник, бардачок, документи, всі речі. З деякими людьми дуже жорстко поводилися. Роздягали та шукали синяки від автомата.

Може зацікавити – історія харків'янки Юлії про виїзд з міста: відео