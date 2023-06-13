Пациент рассказал, что в больницу его привезла скорая. Причиной послужила травма головы.

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Мужчина рассказал, что возвращался домой после отдыха за городом. Путешествовал пострадавший двухэтажным автобусом. По дороге он высунул голову в люк на втором этаже и ударился в ветку.

Прибыв в больницу, мужчина стал ждать хирурга. Уже при осмотре между пострадавшим и медиком вспыхнула дискуссия.

Мне заштопали голову, после словесного конфликта врач перешел к действиям, мне прилетело в бороду, после чего началась потасовка, я защищался, и мне собственно сам врач наносил удары по лицу, медсестры в этот момент просто ничего не делали,

– рассказал пострадавший.

Он заявил, что потерял много крови. В какой-то момент сказал, что сейчас задохнется. По словам пострадавшего, именно это и испугало и остановило врача.

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