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Врач назвал самые распространенные ошибки во время застолья

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Самые распространенные ошибки во время застолья
Самые распространенные ошибки во время застолья / unsplash.com

Кандидат медицинских наук Анатолий Печень рассказал, что украинцы часто допускают ошибки во время застолья, которые влияют на здоровье человека.

По статистике, каждый украинец ежегодно употребляет около 8-9 литров спиртного, пишет "Сегодня".

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Одной из самых распространенных ошибок во время празднования является то, что люди выпивают на голодный желудок.

Врач отметил, что не стоит смешивать разные виды алкоголя, это только ухудшит ситуацию, не стоит также повышать или понижать градус.

Не рекомендуется заедать алкоголь жареной или жирной пищей, ведь это усложнит процесс переработки этанола. Не употребляйте острые продукты, сладости, особенно шоколад, который в сочетании блокирует работу поджелудочной железы, что вызовет панкреатит.

Медик также убежден, что газированные напитки в сочетании с алкоголем ускоряет процесс попадания спиртного в кровь.

Анатолий Печень рекомендует отказаться от спиртных напитков, если вы употребляете лекарственные препараты. Соединив лекарства и алкоголь, этанол создает фармакологический эффект лекарства.

Фото – Unplash.

К слову, ученые провели исследование, как алкоголь влияет на основную функцию сна – восстановление физических и психических сил. Их выводы могут заставить пересмотреть употребление алкоголя.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лекарства Алкоголь
Источник: 24 Канал
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