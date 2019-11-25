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      Врач в твоем смартфоне – новое мобильное приложение "Киевстар"

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      Врач в твоем смартфоне / uain.press

      Киевстар запустил приложение "Doctor Online" вместе с одноименной компанией-партнером.

      Благодаря новой разработке в области телемедицины, украинцы смогут получать рекомендации от врачей круглосуточно онлайн, если медицинские показания не требуют посещения клиники.

      В приложении "Doctor Online" пользователи смогут:

      • обратиться к выбранному специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок;
      • получить направление на анализы;
      • записаться в лабораторию;
      • получить результаты и их расшифровку;
      • заказать доставку лекарств;
      • запланировать в календаре график приема медикаментов, а в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.

      Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. 10-минутная консультация стоит 50-70 грн, в зависимости от уровня специалиста, а оплатить услугу пользователи могут с мобильного счета Киевстар (для абонентов предоплаченной формы связи), или с помощью банковской карты.

      "Уже сейчас 72% украинцев имеют доступ к скоростному интернету. А в течение нескольких следующих лет верю, что мы доберемся до еще большего количества населенных пунктов, в том числе, отдаленных сел и городков. Благодаря качественному доступу к мобильному интернету, украинцы активно будут пользоваться различными мобильными приложениями. И мы стараемся создавать еще больше важных предложений для наших пользователей, которые облегчают их жизнь. Теперь, перед тем, как ехать в больницу за несколько километров от дома, в приложении "Doctor Online" можно проконсультироваться по поводу своих симптомов и обсудить дальнейшее лечение и необходимость посещения больницы", – отмечает директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман.

      Сегодня в поддержке приложения "Doctor Online" работают 40 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, урологи, педиатры, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.

      "Во многих странах мира активно развивается направление телемедицины, лидеры в этой сфере безусловно страны Европы, США и Австралия. При отборе врачей мы ориентировались на опыт этих стран, учитывали все тонкости работы при предоставлении телемедицинских услуг. Наши врачи прошли несколько этапов тестирования и специализированное обучение. Они обладают навыками проведения онлайн-консультаций и используют в своей практике европейские протоколы диагностики и лечения. Наши специалисты готовы предоставлять качественную, квалифицированную медицинскую помощь 24/7", – комментирует директор компании Доктор Онлайн Николай Кисель.

      Стоит отметить, что все персональные данные пользователей надежно защищены. Компания Доктор Онлайн придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищенная платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно "Пользовательскому соглашению" и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.

      Приложение "Doctor Online" доступно для загрузки на Play Market и App Store.

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      Теги: Новости Украины Приложения Мобильные устройства
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