Лікар у твоєму смартфоні – новий мобільний додаток "Київстар"

Київстар запустив додаток "Doctor Online" разом з однойменною компанією-партнером.

Завдяки новій розробці у сфері телемедицини, українці матимуть змогу отримувати рекомендації від лікарів цілодобово онлайн, якщо медичні показання не потребують відвідування клініки.

У застосунку "Doctor Online" користувачі зможуть:

звернутися до обраного спеціаліста за консультацією як через чат, так і через відео або аудіо дзвінок;

отримати направлення на аналізи;

записатися в лабораторію;

одержати результати та їх розшифровку;

замовити доставку ліків;

запланувати в календарі графік прийому медикаментів, а в потрібний час додаток нагадає про необхідність прийому ліків.

Додаток доступний для використання абонентам усіх мобільних операторів. 10-хвилинна консультація коштує 50-70 грн, в залежності від рівня фахівця, а оплатити послугу користувачі можуть з мобільного рахунку Київстар (для абонентів передплаченої форми зв’язку), або за допомогою банківської картки.

"Вже зараз 72% українців мають доступ до швидкісного інтернету. А впродовж декількох наступних років вірю, що ми дістанемося до ще більшої кількості населених пунктів, у тому числі, віддалених сіл та містечок. Завдяки якіснішому доступу до мобільного інтернету, українці активніше будуть користуватися різними мобільними додатками. І ми намагаємося створювати ще більше важливих пропозицій для наших користувачів, які полегшують їхнє життя. Тепер, перед тим, як їхати у лікарню за декілька кілометрів від дому, у додатку "Doctor Online» можна проконсультуватися з приводу своїх симптомів та обговорити подальше лікування і необхідність відвідування лікарні", – зазначає директор з маркетингу Київстар Павло Даніман.

На сьогодні у підтримці додатку "Doctor Online" працює 40 кваліфікованих спеціалістів. Серед них є сімейні лікарі, терапевти, урологи, педіатри, кардіологи, дерматологи, ендокринологи, гінекологи та невропатологи. За добу вони готові провести до 5 тисяч консультацій.

"У багатьох країнах світу активно розвивається напрямок телемедицини, лідерами у цій сфері є безумовно країни Європи, США та Австралія. При відборі лікарів ми орієнтувалися на досвід цих країн, враховували всі тонкощі роботи при наданні телемедичних послуг. Наші лікарі пройшли кілька етапів тестувань та спеціалізоване навчання. Вони володіють навичками проведення онлайн-консультацій та використовують у своїй практиці європейські протоколи діагностики та лікування. Наші спеціалісти готові надавати якісну, кваліфіковану медичну допомогу 24/7", – коментує директор компанії Доктор Онлайн Микола Кисель.

Варто зазначити, що всі персональні дані користувачів надійно захищені. Компанія Доктор Онлайн дотримується кращих світових практик шифрування, зберігання та захисту інформації. Використовується захищена платформа для чат-аудіо-відеозв’язку, що забезпечує зберігання та нерозголошення персональних даних користувачів згідно "Угоди користувача" та відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Додаток "Doctor Online" доступний для завантаження на Play Market та App Store.