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Врача экс-президента застрелили в США

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Место убийства Марка Хаускнехта, врача Джоржа Буша-старшего
Место убийства Марка Хаускнехта, врача Джоржа Буша-старшего / Соцсети

Возле Техасского медицинского центра в американском Хьюстоне неизвестный застрелил кардиолога Марка Хаускнехта, что в свое время лечил 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Произошло это во время велосипедной прогулки.

По информации CNN со ссылкой на полицию, как врач, так и злоумышленник ехали на велосипедах друг другу навстречу, и когда они поравнялись, последний развернулся и выстрелил дважды в спину медработнику и после скрылся с места инцидента.

Как подчеркивают правоохранители, в итоге Хаускнехта доставила в больницу, где он и умер.

Заметим, что следствие пока не дает четкого ответа, была ли стрельба преднамеренной, случайной или случилась в результате ссоры на дороге.

Кроме того, в полиции отметили, что есть несколько свидетелей происшествия, и не исключают вероятность видеозаписи.

Сейчас полицейские описывают стрелка так: белый мужчина, около 30 лет, имел на голове бейсболку, а также был одет в серый спортивный жилет, шорты цвета хаки и ехал на горном велосипеде светлых оттенков.

К слову, пресс-секретарь Буша Джим Макграт обнародовал заявление в связи с трагедией.

"Президент Джордж Буш был глубоко расстроенным в связи с трагическими событиями, связанными с преждевременным уходом доктора Марка Хаускнехта, и 41-й (президент США выражает свои искренние соболезнования семье Хаускнехта, его коллегам в Хьюстонской больнице и его друзьям", – отмечается в сообщении.

В Хьюстонском методологическом госпитале со своей стороны также подтвердили смерть своего сотрудника. Как убеждают представители заведения, он был здесь ведущим специалистом.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости США Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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