Лікаря екс-президента застрелили у США

Біля Техаського медичного центру у американському Х'юстоні невідомий застрелив кардіолога Марка Хаускнехта, що свого часу лікував 41-го президента США Джорджа Буша-старшого. Сталося це під час велосипедної прогулянки.

За інформацією CNN з посиланням на поліцію, як лікар, так і зловмисник їхали велосипедами один на зустріч іншому, і коли вони порівнялися, останній розвернувся і вистрілив двічі у спину медпрацівнику та опісля втік з місця інциденту.

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Як підкреслюють правоохоронці, у підсумку Хаускнехта доправила до лікарні, де він і помер.

Зауважимо, що слідство поки не дає чіткої відповіді, чи була стрілянина умисною, випадковою або ж трапилася внаслідок сварки на дорозі.

Крім того, у поліції зауважили, що є кілька свідків події, та не виключають імовірність відеозапису.

Наразі поліцейські описують стрільця так: білий чоловік, який має близько 30 років, мав на голові бейсболку, а також був одягненим у сірий спортивний жилет, шорти кольору хакі та їхав на гірському велосипеді світлих відтінків.

До слова, прес-секретар Буша Джим Макграт оприлюднив заяву у зв’язку із трагедією.

"Президент Джордж Буш був глибоко засмученим у зв’яку із трагічними подіями, пов'язаними з передчасним відходом доктора Марка Хаускнехта, і 41-й (президент США висловлює свої щирі співчуття родині Хаускнехта, його колегам у Х'юстонській лікарні та його друзям", – зазначається у дописі.

У Х’юстонському методологічному госпіталі зі свого боку також підтвердили смерть свого співробітника. Як переконують представники закладу, він був тут провідним спеціалістом.