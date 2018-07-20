У німецькому місті чоловік влаштував різанину в автобусі: понад десяток поранених
Чоловік у рейсовому автобусі, який їхав з німецького міста Любек в напрямку Травемюнде, з ножем накинувся на пасажирів. В результаті нападу поранення отримали 14 осіб. 2 людей отримали важкі поранення
Як повідомляє видання Lübecker Nachrichten, інцидент трапився у повністю заповненому людьми автобусі.
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За інформацією ЗМІ, чоловік витягнув з рюкзака ніж і напав на пасажирів. За словами очевидців, це був кухонний ніж. Водій автобусу негайно зупинив автобус, але нападник кинувся і на нього. Та водію вдалось відкрити двері, щоб пасажири могли втекти.
Наразі правоохоронці затримали нападника. Виявилося, що він є уродженцем Ірану, йому понад 30 років.
Джерело: 24 Канал
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