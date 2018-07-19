У німецькому Мангеймі обирають "нічного мера"
Мангейм стане першим містом у Німеччині, де введуть пост "нічного мера". Подібна практика вже існує у Лондоні, Амстердамі та Цюриху.
"Нічний мер" слідкуватиме за життям міста у темну пору доби, чистотою, правопорядком на вулицях та в клубах, передає The Lokal.
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Обов'язки такого міського голови включають в себе не лише контроль за бізнесом вночі, а й вирішення скарок сусідів щодо надто гучної музики чи шуму.
На посаду "нічного мера" претендують 10 кандидатів. Вибори проходитимуть 19 липня. За свою роботу "нічний міський голова" отримуватиме заробітню плату в розмірі 1200 євро.
Джерело: 24 Канал
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