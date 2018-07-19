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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В немецком Мангейме выбирают "ночного мэра"

23 Читати новину українською
В немецком Мангейме выберут "ночного мэра": он будет следить за жизнью города в темное время суток
В немецком Мангейме выберут "ночного мэра": он будет следить за жизнью города в темное время суток / konstantinna.livejournal.com

Мангейм станет первым городом в Германии, где введут пост "ночного мэра". Подобная практика уже существует в Лондоне, Амстердаме и Цюрихе.

"Ночной мэр" будет следить за жизнью города в темное время суток, чистотой, правопорядком на улицах и в клубах, передает The Lokal.

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Обязанности такого городского главы включают в себя не только контроль за бизнесом ночью, но и решение ссор соседей из-за слишком громкой музыки или шума.

На должность "ночного мэра" претендуют 10 кандидатов. Выборы будут проходить 19 июля. За свою работу "ночной мэр" будет получать заработную плату в размере 1200 евро.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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