В немецком Мангейме выбирают "ночного мэра"
Мангейм станет первым городом в Германии, где введут пост "ночного мэра". Подобная практика уже существует в Лондоне, Амстердаме и Цюрихе.
"Ночной мэр" будет следить за жизнью города в темное время суток, чистотой, правопорядком на улицах и в клубах, передает The Lokal.
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Обязанности такого городского главы включают в себя не только контроль за бизнесом ночью, но и решение ссор соседей из-за слишком громкой музыки или шума.
На должность "ночного мэра" претендуют 10 кандидатов. Выборы будут проходить 19 июля. За свою работу "ночной мэр" будет получать заработную плату в размере 1200 евро.
Источник: 24 Канал
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