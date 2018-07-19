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Оператор метко потроллил мэра Москвы: снимал интервью с лапшой на ушах

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Оператор снимал интервью с мэром Москвы с лапшой на ушах
Оператор снимал интервью с мэром Москвы с лапшой на ушах / Кадр из видео

Оператор телеканала "Москва 24" решил потроллить мэра российской столицы Сергея Собянина во время записи с ним интервью.

Мэр Москвы Сергей Собянин давал интервью местному телеканалу, наверное, даже не подозревая, что кое-кто из присутствовавших на записи пришел с собственной лапшой на ушах.

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В сети появилось забавное видео, как во время записи интервью с Собяниным один из операторов повесил себе на ухо настоящую вареную вермишель.

Как пишет "Медуза", мужчиной с лапшой на ухе является оператор Сергей Харитонов, который сотрудничает с телеканалом "Москва 24" как фрилансер.

Во время ЧМ-2018 футбольные фанаты из Англии приняли российского пенсионера за Ленина и немного над ним поиздевались.

Теги: Новости России Медиа журналисты Москва Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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