Оператор метко потроллил мэра Москвы: снимал интервью с лапшой на ушах

Оператор телеканала "Москва 24" решил потроллить мэра российской столицы Сергея Собянина во время записи с ним интервью.

Мэр Москвы Сергей Собянин давал интервью местному телеканалу, наверное, даже не подозревая, что кое-кто из присутствовавших на записи пришел с собственной лапшой на ушах.

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В сети появилось забавное видео, как во время записи интервью с Собяниным один из операторов повесил себе на ухо настоящую вареную вермишель.

Как пишет "Медуза", мужчиной с лапшой на ухе является оператор Сергей Харитонов, который сотрудничает с телеканалом "Москва 24" как фрилансер.

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