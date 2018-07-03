В Москве футбольные фанаты посадили в помойку "Ленина": видео

В России футбольные болельщики из Британии заметили на улице мужчину, похожего на советского вождя Владимира Ленина. Мужчина не оставил равнодушными фанатов, поэтому они посадили его в мусорную урну на улице.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Youtube.



На кадрах видно, как британцы напевают песню со словами Mr. Lenin, а затем берут мужчину на руки и сажают прямо в помойку.

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Этот инцидент, вероятно, мог случиться в центре Москвы, где 4 июля именно там свой следующий матч на Чемпионате мира сыграет футбольная сборная Англии.