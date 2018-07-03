У Москві футбольні фанати посадили у смітник "Леніна": відео

У Росії футбольні вболівальники з Британії помітили на вулиці чоловіка, схожого на радянського вождя Володимира Леніна. Чоловік не залишив байдужими фанатів, тож вони посадили його у сміттєву урну на вулиці.

Про це свідчить відео, опубліковане в Youtube.

На кадрах видно, як британці наспівують пісню зі словами Mr. Lenin, а після цього беруть чоловіка на руки і саджають просто у смітник.

Читайте також: Грали футбол головою Леніна: в Індії бульдозером знесли пам'ятник вождю (відео)

Цей інцидент, ймовірно, міг трапитися в центрі Москви, де 4 липня саме там свій наступний матч на Чемпіонаті світу зіграє футбольна збірна Англії.