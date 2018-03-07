Грали футбол головою Леніна: в Індії бульдозером знесли пам'ятник вождю (відео)

У місті Белонії на сході Індії позбулися не лише комуністів при владі, а й одного з останніх пам'ятників Леніну.

Про це інформує The Indian Express.

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Його привселюдно повалили трактором. Так люди вирішили відсвяткувати припинення 25-річного правління Лівого фронту.



Напередодні там відбулись місцеві вибори. І члени націоналістичного правого Народного фронту отримали дві третини місць у парламенті Тріпури.



"Очевидці сказали мені, що після того, як статуя впала, її голова була розчленована від тіла. І тоді працівники BJP грали у футбол з ленінською головою ", – прокоментував секретар підрозділу Белонії Тапас Датта.

Дивіться відео знесення пам'ятнику Леніна

In South Tripura’s Belonia, a statue of Lenin razed amid chants of ‘Bharat Mata Ki Jai’. This, less than 48 hours after the BJP stormed to power ending a 25-year-long Left rule.



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До слова, в Оболонському районі Києва будівельники виявили вцілілий пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну. Монумент "ховався" на Мінському масиві.