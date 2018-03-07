Играли футбол головой Ленина: в Индии бульдозером снесли памятник вождю (видео)

В городе Белонии на востоке Индии избавились не только от коммунистов у власти, но и от одного из последних памятников Ленину.

Об этом информирует The Indian Express.

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Его публично повалили трактором. Так люди решили отпраздновать прекращение 25-летнего правления Левого фронта.

Накануне там состоялись местные выборы. И члены националистического правого Народного фронта получили две трети мест в парламенте Трипуры.

"Очевидцы сказали мне, что после того, как статуя упала, ее голова была отделена от тела. И тогда работники BJP играли в футбол с ленинской головой ", – прокомментировал секретарь подразделения Белонии Тапас Датта.

Смотрите видео сноса памятника Ленину

In South Tripura’s Belonia, a statue of Lenin razed amid chants of ‘Bharat Mata Ki Jai’. This, less than 48 hours after the BJP stormed to power ending a 25-year-long Left rule.



More here: https://t.co/Q7a4EsiuSh pic.twitter.com/335YDvXTb7 — The Indian Express (@IndianExpress) 5 березня 2018 р.

К слову, в Оболонском районе Киева строители обнаружили уцелевший памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Монумент "прятался" на Минском массиве.