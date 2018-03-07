Играли футбол головой Ленина: в Индии бульдозером снесли памятник вождю (видео)
В городе Белонии на востоке Индии избавились не только от коммунистов у власти, но и от одного из последних памятников Ленину.
Об этом информирует The Indian Express.
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Его публично повалили трактором. Так люди решили отпраздновать прекращение 25-летнего правления Левого фронта.
Накануне там состоялись местные выборы. И члены националистического правого Народного фронта получили две трети мест в парламенте Трипуры.
"Очевидцы сказали мне, что после того, как статуя упала, ее голова была отделена от тела. И тогда работники BJP играли в футбол с ленинской головой ", – прокомментировал секретарь подразделения Белонии Тапас Датта.
Смотрите видео сноса памятника Ленину
К слову, в Оболонском районе Киева строители обнаружили уцелевший памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Монумент "прятался" на Минском массиве.