Оператор влучно потролив мера Москви: знімав інтерв'ю з локшиною на вухах

Оператор телеканалу "Москва 24" вирішив потролити мера російської столиці Сергія Собяніна під час запису з ним інтерв'ю.

Мер Москви Сергій Собянін давав інтерв'ю місцевому телеканалу, напевно, навіть не підозрюючи, що дехто з присутніх на записі прийшов з власною локшиною на вухах.

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У мережі з'явилось кумедне відео, як під час запису інтерв'ю з Собяніним один з операторів повісив собі на вухо справжню варену вермішель.

Як пише "Медуза", чоловіком з локшиною на вусі є оператор Сергій Харитонов, який співпрацює з телеканалом "Москва 24" як фрілансер.

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