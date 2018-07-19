Оператор влучно потролив мера Москви: знімав інтерв'ю з локшиною на вухах
Оператор телеканалу "Москва 24" вирішив потролити мера російської столиці Сергія Собяніна під час запису з ним інтерв'ю.
Мер Москви Сергій Собянін давав інтерв'ю місцевому телеканалу, напевно, навіть не підозрюючи, що дехто з присутніх на записі прийшов з власною локшиною на вухах.
Дивіться також: Мережу підкорює відео, на якому лимон просто котиться дорогою вниз
У мережі з'явилось кумедне відео, як під час запису інтерв'ю з Собяніним один з операторів повісив собі на вухо справжню варену вермішель.
Як пише "Медуза", чоловіком з локшиною на вусі є оператор Сергій Харитонов, який співпрацює з телеканалом "Москва 24" як фрілансер.
Під час ЧС-2018 футбольні фанати з Англії прийняли російського пенсіонера за Леніна і трохи над ним позбиткувались.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки4 січня 2016 , 00:25