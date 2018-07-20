В немецком городе мужчина устроил резню в автобусе: более десятка раненых
В рейсовом автобусе, который ехал из немецкого города Любек в направлении Травемюнде, мужчина с ножом набросился на пассажиров. В результате нападения ранения получили 14 человек. 2 человека получили тяжелые раны.
Как сообщает издание Lübecker Nachrichten, инцидент случился в полностью заполненном людьми автобусе.
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По информации СМИ, мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. По словам очевидцев, это был кухонный нож. Водитель автобуса немедленно остановил автобус, но нападавший бросился и на него. Однако водителю удалось открыть двери, чтобы пассажиры могли убежать.
Сейчас правоохранители задержали нападавшего. Оказалось, что он является уроженцем Ирана, ему более 30 лет.
Источник: 24 Канал
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