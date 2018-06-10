22:01
10 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
25°C 13°C
  • понедельник
    29°C 14°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Врачей планируют использовать в политических манипуляциях, – МОЗ

89 Читати новину українською
В Минздраве предупреждают врачей: их собираются использовать
В Минздраве предупреждают врачей: их собираются использовать / radiosvoboda.org

В Министерстве здравоохранения призывают врачей не поддаваться на политические манипуляции. Там отмечают, что к ним поступает много сообщений от врачей, которые призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами.

Об этом информируют в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Читайте также: Супрун назвала опасную эпидемию, которая распространяется по миру

МОЗ Украины призывает всех медиков воздержаться от участия в таких мероприятиях, так как это может привести к использованию врачей в политических целях. Просим всех коллег сосредоточиться на предоставлении качественной медицинской помощи пациентам по утвержденному графику работы и участии в профессиональных событиях,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что о каких-либо конференциях или других мероприятиях, организованных Минздравом, министерство информирует на своих официальных каналах: сайте или в соцсетях.

В Минздраве призывают медиков информировать о подобных случаях и напоминают, что давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук