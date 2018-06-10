Врачей планируют использовать в политических манипуляциях, – МОЗ

В Министерстве здравоохранения призывают врачей не поддаваться на политические манипуляции. Там отмечают, что к ним поступает много сообщений от врачей, которые призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами.

Об этом информируют в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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МОЗ Украины призывает всех медиков воздержаться от участия в таких мероприятиях, так как это может привести к использованию врачей в политических целях. Просим всех коллег сосредоточиться на предоставлении качественной медицинской помощи пациентам по утвержденному графику работы и участии в профессиональных событиях,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что о каких-либо конференциях или других мероприятиях, организованных Минздравом, министерство информирует на своих официальных каналах: сайте или в соцсетях.

В Минздраве призывают медиков информировать о подобных случаях и напоминают, что давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность.