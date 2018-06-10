21:16
10 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
25°C 13°C
  • понеділок
    29°C 14°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Лікарів планують використати у політичних маніпуляціях, – МОЗ

458 Читать новость на русском
У МОЗ застерігають лікарів: їх збираються використати
У МОЗ застерігають лікарів: їх збираються використати / radiosvoboda.org

У Міністерстві охорони здоров'я закликають лікарів не піддаватися на політичні маніпуляції. Там зазначають, що до них надходить багато повідомлень від лікарів, яких закликають до участі у нібито професійних зібраннях під терміновими приводами.

Про це інформують у прес-центрі Міністерства охорони здоров'я.

Читайте також: Супрун назвала небезпечну епідемію, яка шириться світом

МОЗ України закликає усіх медиків утриматись від участі у таких заходах, оскільки це може призвести до використання лікарів у політичних цілях. Просимо всіх колег зосередитись на наданні якісної медичної допомоги пацієнтам за затвердженим графіком роботи та участі у професійних подіях,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про будь-які конференції чи інші заходи, організовані МОЗ, міністерство інформує на своїх офіційних каналах: сайті чи у соцмережах.

В МОЗ закликають медиків інформувати про подібні випадки та нагадують, що тиск на медичних працівників з метою їх примусової участі у політичних подіях є незаконним і передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

Теги: Новини політики Новини України Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук