Лікарів планують використати у політичних маніпуляціях, – МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я закликають лікарів не піддаватися на політичні маніпуляції. Там зазначають, що до них надходить багато повідомлень від лікарів, яких закликають до участі у нібито професійних зібраннях під терміновими приводами.
Про це інформують у прес-центрі Міністерства охорони здоров'я.
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МОЗ України закликає усіх медиків утриматись від участі у таких заходах, оскільки це може призвести до використання лікарів у політичних цілях. Просимо всіх колег зосередитись на наданні якісної медичної допомоги пацієнтам за затвердженим графіком роботи та участі у професійних подіях,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про будь-які конференції чи інші заходи, організовані МОЗ, міністерство інформує на своїх офіційних каналах: сайті чи у соцмережах.
В МОЗ закликають медиків інформувати про подібні випадки та нагадують, що тиск на медичних працівників з метою їх примусової участі у політичних подіях є незаконним і передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.