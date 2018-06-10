Лікарів планують використати у політичних маніпуляціях, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я закликають лікарів не піддаватися на політичні маніпуляції. Там зазначають, що до них надходить багато повідомлень від лікарів, яких закликають до участі у нібито професійних зібраннях під терміновими приводами.

Про це інформують у прес-центрі Міністерства охорони здоров'я.

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МОЗ України закликає усіх медиків утриматись від участі у таких заходах, оскільки це може призвести до використання лікарів у політичних цілях. Просимо всіх колег зосередитись на наданні якісної медичної допомоги пацієнтам за затвердженим графіком роботи та участі у професійних подіях,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про будь-які конференції чи інші заходи, організовані МОЗ, міністерство інформує на своїх офіційних каналах: сайті чи у соцмережах.

В МОЗ закликають медиків інформувати про подібні випадки та нагадують, що тиск на медичних працівників з метою їх примусової участі у політичних подіях є незаконним і передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.