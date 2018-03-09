Врачи в Канаде попросили не поднимать им зарплату

В канадской провинции Квебек врачи и студенты-медики подписали письмо с требованием отменить повышение заработной платы.

Об этом пишет "Настоящее время".

Врачи аргументируют свою просьбу тем, что они зарабатывают достаточно, но в то же время зарплата вспомогательного персонала довольно низкая.

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Поэтому медики просят использовать сэкономленные средства на повышение оплаты труда именно вспомогательного персонала и на улучшение обслуживания пациентов.

"Это повышение зарплат более чем шокирует, потому что наши медсестры, клиенты и другие специалисты работают в очень тяжелых условиях, а наши пациенты лишены доступа к необходимым услугам из-за резкого сокращения финансирования в последние годы и централизации власти в министерстве здравоохранения", – отметили врачи.

В среднем в Канаде врач зарабатывает около 261 тысяч долларов США, хирург – 355 тысяч долларов.