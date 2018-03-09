Лікарі в Канаді попросили не піднімати їм зарплату

У канадській провінції Квебек лікарі та студенти-медики підписали лист з вимогою скасувати підвищення заробітної плати.

Про це пише "Настоящее время".

Лікарі аргументують своє прохання тим, що вони заробляють достатньо, але в той же час зарплата допоміжного персоналу доволі низька.

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Відтак медики просять використати зекономлені кошти на підняття оплати праці саме допоміжного персоналу та на поліпшення обслуговування пацієнтів.

"Це підвищення зарплат більш ніж шокує, тому що наші медсестри, клієнти та інші спеціалісти працюють у дуже важких умовах, а наші пацієнти позбавлені доступу до необхідних послуг через різке скорочення фінансування в останні роки та централізації влади у міністерстві охорони здоров'я", – зазначили лікарі.

В середньому в Канаді лікар заробляє близько 261 тисячі доларів США, хірург – 355 тисяч доларів.