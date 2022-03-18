По данным Генштаба ВСУ, у Рубежного у врага есть частичный успех.
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Российские оккупанты продолжают производить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью запугивания местного населения и ограничения действий сил обороны.
В Донецкой области же активных боевых действий враг не вел.
Рубежное отбивается от врага из последних сил
Как сказал председатель областной военной администрации Сергей Гайдай, ситуация в Рубежном на Луганщине остается сложной.
Сложная ситуация в Рубежном, который отбивается от врага из последних сил,
– сообщил Гайдай.
Он отметил, что за ночь 18 марта произошло возгорание десяти домов и магазина. Кроме того, в результате атак россиян пострадали два человека.
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