По данным Генштаба ВСУ, у Рубежного у врага есть частичный успех.

Важно Российские войска обстреляли больницу в Рубежном: родильный разрушен до основания

Российские оккупанты продолжают производить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью запугивания местного населения и ограничения действий сил обороны.

В Донецкой области же активных боевых действий враг не вел.

Рубежное отбивается от врага из последних сил

Как сказал председатель областной военной администрации Сергей Гайдай, ситуация в Рубежном на Луганщине остается сложной.

Сложная ситуация в Рубежном, который отбивается от врага из последних сил,

– сообщил Гайдай.

Он отметил, что за ночь 18 марта произошло возгорание десяти домов и магазина. Кроме того, в результате атак россиян пострадали два человека.