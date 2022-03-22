Российские захватчики используют бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях.

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Однако украинская авиация дает отпор агрессору. Воздушные Силы совершили ряд воздушных боев и нанесли удары по позициям захватчиков.

Всего за минувшие сутки оккупанты потеряли 1 самолет, 2 вертолета, 6 беспилотников и несколько крылатых ракет.

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