Російські загарбники використовують бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

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Однак українська авіація дає відсіч агресору. Повітряні Сили здійснили низку повітряних боїв та нанесли удари по позиціях загарбників.

Загалом за минулу добу окупанти втратили 1 літак, 2 вертольоти, 6 безпілотників та кілька крилатих ракет.

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