Над очищенням території області працюють піротехніки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

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Усі вибухонебехпечні пристрої вилучають – їх пізніше знищать.

Рятувальники наполегливо просять при виявленні уламків ракет, снарядів чи інших вибухонебехпечних предметів, звертатися за номерами телефонів 101 або 102 та в жодному разі не переномити ці предмети самостійно чи торкатися до них.



Рятувальники збирають ворожі снаряди на Харківщині / Фото ДСНС

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