Зокрема, там показали, як окупанти відкрили вогонь по мирному протесті в Херсоні. Також згадали й бої за Маріуполь, які тривають уже багато днів.
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Хоробрість українського народу незламна
Відео починається з вибухів посеред нічного міста. Згодом там згадали найважливіше з того, що відбувалося:
- Продовження хороброго захисту Маріуполя нашими захисниками. Попри невпинні обстріли та авіанальоти, українські воїни не здають місто окупантам.
- Влучання снаряду в харківський супермаркет. Внаслідок нього постраждали люди, які стояли в черзі.
- Рашистів, які відкрили вогонь по мирних протестувальниках. Це сталося через те, що українці хотіли стерти ворожий напис із пам'ятника.
- Знищення ворожих диверсійних груп воїнами Закарпатської бригади. Таких відео вже було багато, проте вони досі приносять задоволення.
- Стрімке зростання кількості підбитої техніки росіян. Там показали танки, бронемашини та іншу знищену техніку окупантів у різних куточках України.
- А завершився дайджест демонстрацією роботи українських артилеристів. Вони роблять усе, щоб не тільки вбивати ворогів, а й обмежувати постачання орків, які поки живі.
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