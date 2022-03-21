Зокрема, там показали, як окупанти відкрили вогонь по мирному протесті в Херсоні. Також згадали й бої за Маріуполь, які тривають уже багато днів.

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Хоробрість українського народу незламна

Відео починається з вибухів посеред нічного міста. Згодом там згадали найважливіше з того, що відбувалося:

Дайджест 26 дня війни проти Росії: дивіться відео

До теми – Україна будує схему, яка може бути кращою за НАТО: дивіться відео