В частности, там показали, как оккупанты открыли огонь по мирному протесту в Херсоне. Также вспомнили и бои за Мариуполь, которые продолжаются уже много дней.

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Храбрость украинского народа несокрушима

Видео начинается со взрывов посреди ночного города. Впоследствии там вспомнили самое важное из того, что происходило:

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