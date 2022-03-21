Успішне "полювання" провели воїни однієї з українських бригад в Запорізькій області. Їхнім трофеєм похвалилися в Генеральному штабі ЗСУ.

Це цікаво На "концерт Кобзона" відправляється все більше військового командування Росії: перелік

"Владіміром" виявився сучасний російський бойовий танк Т-90.

"Вові" добряче наваляли і він трохи повісив "ніс",

– іронічно зауважили в Генштабі.

Рештки розбитого російського "Владіміра" / Фото Генштабу

До теми – Скільки громадян вірить у перемогу України: дивіться відео