"Квитки на концерт Кобзона" в перший ряд вже отримала низка командирів збройних сил Росії. Висока смертність серед військової еліти окупантів вражає.

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Яких російських командирів уже ліквідували

Центр протидії дезінформації при РНБО опублікував список ліквідованих російських командирів. Так, Збройним Силам України вдалося знищити:

генерал-лейтенанта Мордвичева Андрія;

генерал-майора Мітяєва Олега;

капітана І рангу (полковника) Палія Андрія;

полковника Сухарєва Сергія;

полковника Крилова Сергія;

підполковника Савватєєва Сергія;

підполковника Пяткіна Іллю;

підполковника Рябова Романа;

підполковника Родіонова Михайла.

І цей перелік постійно поповнюється завдяки потужній роботі наших ЗСУ.

Українські військові мають достатню кількість "квитків на концерт Кобзона". Кожен окупант отримає свій персональний,

– підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Раніше в Офісі президента назвали прізвища 6 знищених російських генералів.

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