"Билеты на концерт Кобзона" в первый ряд уже получил ряд командиров вооруженных сил России. Высокая смертность среди военной элиты оккупанов поражает.

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Каких российских командиров уже ликвидировали

Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал список ликвидированных российских командиров. Так, Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить:

генерал-лейтенанта Мордвичева Андрея;

генерал-майора Митяева Олега;

капитана I ранга (полковника) Палия Андрея;

полковника Сухарева Сергея;

полковника Крылова Сергея;

подполковника Савватиева Сергея;

подполковника Пяткина Илью;

подполковника Рябова Романа;

подполковника Родионова Михаила.

И этот список постоянно пополняется благодаря мощной работе наших ВСУ.

У украинских военных достаточно "билетов на концерт Кобзона". Каждый оккупант получит свой персональный,

– подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Ранее в Офисе президента назвали фамилию 6 уничтоженных российских генералов.

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