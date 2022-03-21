Деталі про цинічну стрілянину по мирному населенню, яку влаштували рашисти, розповіла місцева журналістка, повідомляє 24 канал.

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Росіяни зробили цинічний напис на пам'ятнику

Окупанти написали на пам'ятнику Героям Небесної Сотні "ЗСУ вбивці". Мітингувальники побачили це та почали стирати напис.

У цей момент російські силовики підбігли, почали кидати світлошумові гранати в натовп і стріляти,

– зазначила кореспондентка.

Вона додала, що у результаті постраждали 2 людей.

Загарбники розганяли жінок та старших людей, б'ючи прикладами автоматів. Крім того, російські окупанти забрали одного з мітингувальників.

Нагадаємо, 21 березня херсонці вкотре вийшли на мирну акцію, щоб показати окупантам, що не хочуть жити під російським прапором. Водночас рашисти відкрили по беззбройних людях вогонь.

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