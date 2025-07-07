Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Атака по Украине 7 июля
В ночь на 7 июля агрессор атаковал 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области.
Оккупанты также атаковали 101 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Они запускали дроны с направлений:
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Чауда – ТОТ Крыма.
По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Востоке и Юге страны,
– сообщили в Воздушных силах.
Указывается, что 58 вражеских воздушных целей были сбиты огневыми средствами поражения, 17 – локально потеряно/подавлено РЭБ.
По данным ВС, зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 10 локациях, а также падение сбитых – на 7 локациях.
Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил