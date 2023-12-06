В компании сообщили, что говорится о прифронтовой теплоэлектростанции. В ДТЭК объяснили, каковы последствия циничного удара врага.

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Что известно об обстреле украинской ТЭС

Россия в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК,
– рассказали в компании.

По их данным, это уже шестая атака на прифронтовую ТЭС за последние полтора месяца.

В результате атаки российских захватчиков на ТЭС:

  • обошлось без пострадавших;
  • без отопления остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией;
  • повреждено оборудование предприятия.

В ДТЭК пообещали ликвидировать последствия атаки врага сразу после прекращения обстрелов. В компании заверили, что прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей.

"Продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", – заявили в ДТЭК.

Россия атаковала Украину "Шахедами": что известно

  • Россия запустила дроны-камикадзе типа "Шахед" из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Курской области России. Сначала вечером 5 декабря тревоги прозвучали в Одесской, затем – в Херсонской и Николаевской областях.
  • Ориентировочно в 21:10 в Одессе слышали взрывы. После этого тревога была на Днепропетровщине и Харьковщине. "Красными" также стали Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Хмельницкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Харьковская области.
  • Украинская ПВО работала в Хмельницком районе, где расположен Староконстантинов. Также вражеский дрон-камикадзе был сбит в Житомирской области. По предварительным данным, люди не пострадали, дома не повреждены.
  • Ориентировочно в 2:44 6 декабря в Украине объявили об отбое воздушной тревоги.
  • Утром Воздушные силы ВСУ отчитались, что враги запустили по Украине 48 "Шахедов". К счастью, наши военные сбили 41 вражеский дрон.