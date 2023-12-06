В компании сообщили, что говорится о прифронтовой теплоэлектростанции. В ДТЭК объяснили, каковы последствия циничного удара врага.

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Что известно об обстреле украинской ТЭС

Россия в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК,

– рассказали в компании.

По их данным, это уже шестая атака на прифронтовую ТЭС за последние полтора месяца.

В результате атаки российских захватчиков на ТЭС:

обошлось без пострадавших;

без отопления остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией;

повреждено оборудование предприятия.

В ДТЭК пообещали ликвидировать последствия атаки врага сразу после прекращения обстрелов. В компании заверили, что прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей.

"Продолжаем делать все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", – заявили в ДТЭК.

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