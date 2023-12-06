У компанії повідомили, що мовиться про прифронтову теплоелектростанцію. У ДТЕК пояснили, які наслідки цинічного удару ворога.

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Що відомо про обстріл української ТЕС

Росія вчергове атакувала одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК,

– розповіли у компанії.

За їхніми даними, це вже шоста атака на прифронтову ТЕС за останні півтора місяця.

Внаслідок атаки російських загарбників на ТЕС:

обійшлося без постраждалих;

без опалення залишились мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією;

пошкоджено обладнання підприємства.

У ДТЕК пообіцяли ліквідувати наслідки атаки ворога відразу після припинення обстрілів. У компанії запевнили, що докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців.

"Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", – заявили у ДТЕК.

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