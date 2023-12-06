У компанії повідомили, що мовиться про прифронтову теплоелектростанцію. У ДТЕК пояснили, які наслідки цинічного удару ворога.

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Що відомо про обстріл української ТЕС

Росія вчергове атакувала одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК,
– розповіли у компанії.

За їхніми даними, це вже шоста атака на прифронтову ТЕС за останні півтора місяця.

Внаслідок атаки російських загарбників на ТЕС:

  • обійшлося без постраждалих;
  • без опалення залишились мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією;
  • пошкоджено обладнання підприємства.

У ДТЕК пообіцяли ліквідувати наслідки атаки ворога відразу після припинення обстрілів. У компанії запевнили, що докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців.

"Продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", – заявили у ДТЕК.

Росія атакувала Україну "Шахедами": що відомо

  • Росія запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та з Курської області Росії. Спочатку ввечері 5 грудня тривоги пролунали в Одеській, згодом – в Херсонській та Миколаївській областях.
  • Орієнтовно о 21 годині в Одесі чули вибухи. Після цього тривога була на Дніпропетровщині та Харківщині. "Червоними" також стали Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Хмельницька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська області.
  • Українська ППО працювала у Хмельницькому районі, де розташований Старокостянтинів. Також ворожий дрон-камікадзе збили у Житомирській області. За попередніми даними, люди не постраждали, будинки не пошкоджені.
  • Орієнтовно о 2:44 6 грудня в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги.
  • Вранці Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що вороги запустили по Україні 48 "Шахедів". На щастя, наші військові збили 41 ворожий дрон.