Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович рассказал о ситуации в области. Он сообщил, что враг нанес по региону очередной удар.

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Россияне атаковали Кировоградщину

Ракетами снова обстреляли Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг,

– отметил Райкович.

Он добавил, что, несмотря на затяжные тревоги и бомбардировки, Кировоградщина продолжала принимать переселенцев. С начала войны их уже более 43 тысяч. "Вчера (11 марта – 24 канала) заселили более 6 000 человек, из них – почти 1 800 детей", – уточнил глава ОВА.

Кроме того, под звук сирен уже родилось 20 деток – 10 девочек и 10 мальчиков.

Райкович подчеркнул, что к выпущенным врагом ракетам и сиренам привыкнуть невозможно. Однако он попросил людей сохранять спокойствие и немедленно бежать в укрытие, когда раздается сообщение о воздушной тревоге.