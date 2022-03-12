Глава Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович розповів по ситуацію в області. Він повідомив, що ворог завдав по регіону чергового удару.

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Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо,

– зазначив Райкович.

Він додав, що, попри затяжні тривоги й бомбардування, Кіровоградщина продовжувала приймати переселенців. З початку війни їх вже понад 43 тисячі. "Вчора (11 березня – 24 канал) заселили понад 6 000 людей, з них – майже 1 800 дітей", – уточнив глава ОВА.

Крім того, під звук сирен вже народилися 20 діток – 10 дівчаток і 10 хлопчиків.

Райкович наголосив, що до випущених ворогом ракет та сирен звикнути неможливо. Однак він попросив людей зберігати спокій та негайно бігти в укриття, коли лунає сповіщення про повітряну тривогу.

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