Сейчас перегруппируются, ждут резервов, топлива, съедобные запасы и БК. Но они будут продолжать артиллерийские, ракетные и авиационные налеты.

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Будут работать диверсанты и разведчики. Возможны ДРГ. Артиллерию сейчас начинаем искать на земле. И уже пришло время чуть-чуть почистить населенные пункты вокруг города.

Организованно въехали в город националистические подразделения с Запада под зачистку. Поэтому, если услышите украинский язык, которым говорят на Прикарпатье и Закарпатье, не удивляйтесь. Это наши пришли "баран резать". И они уже очень расстроены, что россияне забыли о потомках бандеровцев, а боятся каких-то ЧИК, афроамериканцев и индийцев.

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Поэтому намерены напомнить, кто самый яростный зверь в Украине. Так что сейчас будет российским иванам дудка и свисток. И еще момент. Все знают, что россияне приехали не на учебу. Россияне получили и выполнили указ на вторжение. Потому пленных может быть мало.

И еще. Это не победа. Это только враг, который выдохся и ждет резервов. И этот враг близок к отчаянию. Если не будет "помощи" (а ее судя по всему не будет), они способны на любые жесточайшие поступки.

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