Зараз перегрупуються, чекають резервів, палива, їстівні припаси та БК. Але вони будуть продовжувати артилерійські, ракетні та авіаційні налети.

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Прогнози по Харкову

Будуть працювати диверсанти та розвідники. Можливі ДРГ. Артилерію зараз починаємо шукати на землі. І вже прийшов час трохи почистити населені пункти навколо міста.

Організовано заїхали в місто націоналістичні підрозділи із Заходу під зачистку. Тому, якщо почуєте українську мову, якої говорять на Прикарпатті та Закарпатті, не дивуйтеся. То наші прийшли "баран рєзать". І вони вже дуже засмучені, що росіяни забули про нащадків бандерівців, а бояться якихось ЧВК, афроамериканців та індєйців.

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Тому мають намір нагадати, хто найбільш лютий звір в Україні. Так що зараз буде російським іванам дудка і свисток. А і ще момент. Всі знають, що росіяни приїхали не на навчання. Росіяни отримали та виконали наказ на вторгнення. Тому полонених може бути мало.

І ще. Це не перемога. Це тільки ворог, який видихнувся та чекає резерви. І цей ворог близький до відчаю. Якщо не буде "підмоги" (а її судячи зі всього не буде), вони здатні на будь-які найжорстокіші вчинки.

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