Алексей Арестович рассказал о стремительном увеличении количества сбитых беспилотников, информирует 24 канал.

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Враг боится использовать авиацию

Арестович заявил, что это свидетельствует о том, что россияне боятся использовать авиацию, особенно армейскую. По словам советника главы Офиса президента, речь идет о вертолетах непосредственной поддержки своих войск на поле боя.

Алексей Арестович добавил, что враг сосредоточил силы своей авиации в зоне ООС, поскольку на другой территории страны они несут уверенные потери от ПВО Украины. В частности, он напомнил, что 95-я бригада сбила российский вертолет с противотанкового ракетного комплекса. Арестович подчеркнул, что это выдающееся военное достижение.

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