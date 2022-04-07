Олексій Арестович розповів про стрімке збільшення кількості збитих безпілотників, інформує 24 канал.

Варте уваги Приготують з Кобзоном місце для Путіна, – Давидюк про смерть Жиріновського

Ворог боїться використовувати авіацію

Арестович заявив, що це свідчить про те, що росіяни бояться використовувати авіацію, особливо армійську. За словами радника глави Офісу президента, йдеться про гелікоптери безпосередньої підтримки своїх військ на полі бою.

Олексій Арестович додав, що ворог зосередив сили своєї авіації в зоні ООС, оскільки на іншій території країни вони зазнають впевнених втрат від сил ППО України. Зокрема, він нагадав, що 95-а бригада збила російський гелікоптер з протитанкового ракетного комплексу. Арестович наголосив, що це видатне військове досягнення.

До теми – Брифінг Арестовича від 7 квітня: дивитися відео